СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России

СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России1
- 29.10.2023, 19:27
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Служба безопасности Украины атаковала дронами Афипский нефтеперерабатывающий завод в российском Краснодарском крае. В результате спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
По данным источников РБК-Украина, Афипский НПЗ, снабжавший топливом российские войска, атаковали два беспилотника.
«Такие объекты — важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину». – объяснили РБК-Украина источники.
В результате спецоперации СБУ были поражены несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.
«Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с «черным золотом» . Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами», - отметили источники РБК-Украина.