СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России 1 29.10.2023, 19:27

2,264

Видео.

Служба безопасности Украины атаковала дронами Афипский нефтеперерабатывающий завод в российском Краснодарском крае. В результате спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

По данным источников РБК-Украина, Афипский НПЗ, снабжавший топливом российские войска, атаковали два беспилотника.

«Такие объекты — важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину». – объяснили РБК-Украина источники.

В результате спецоперации СБУ были поражены несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.

«Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с «черным золотом» . Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами», - отметили источники РБК-Украина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».