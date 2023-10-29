Белорус на велосипеде вез через границу более 50 тысяч евро в кроссовке 3 29.10.2023, 19:36

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Остался и без денег, и без транспортного средства.

Белорус на велосипеде пытался вывезти в Литву более 50 тысяч евро, но сотрудники таможни при досмотре нашли деньги, а суд постановил их конфисковать. Также мужчину оштрафовали на тысячу базовых величин, сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.

Уголовное дело рассматривалось 26 октября в суде Островецкого района. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов).

Мужчина в августе 2023 года пересекал белорусско-литовскую границу через пункт таможенного оформления «Котловка» на велосипеде. Сотрудникам таможни он сказал. что у него нет товаров, которые надо декларировать, и добавил, что везет с собой 8500 евро, а больше денег у него с собой нет.

Однако при досмотре выяснилось, что в его кроссовке и личных вещах лежат 50 800 евро, 107 долларов США, 25 белорусских рублей и 217,12 польского злотого.

Во время судебного заседания белорус признал вину. Он пояснил, что ранее неоднократно пересекал границу на автомобиле и знал, что надо декларировать суммы больше 10 тысяч долларов, однако не разобрался в правильном порядке прохождения форм контроля на границе.

При этом мужчина не отрицал, что в ходе таможенного досмотра сообщил о наличии у него при себе только 8500 евро.

В итоге его признали виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств. Обвиняемому выписали штраф в 1000 базовых величин — это 37 тысяч рублей.

Также в собственность государства конфискованы как предмет преступления все деньги, которые он пытался вывезти, и велосипед.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

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