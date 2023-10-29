В Минской области ищут директоров для 41 государственной компании 29.10.2023, 19:47

Как выглядит кадровый голод.

Неужели белорусы не хотят поруководить? На государственных предприятиях уйма вакансий директоров и руководителей, на некоторых даже предлагают «айтишные» зарплаты.

Telegram-канал «Беларусь за МКАДом» обратил внимание на список вакансий сайта Минского облисполкома: там ищут директоров и руководителей для 41 государственного предприятия области – и это без учета столицы.

Руководители нужны самым разным предприятиям: архиву, типографии, дому престарелых, управлению капитального строительства, ПМС, рыбкомбинату, центру конного спорта, патологоанатомическому бюро, водоканалу, управлению коммунальных услуг, областному технопарку…

И так не только в Минской области. Например, в Могтилеве ищут 15 руководителей и замов с зарплатами от 500 рублей за четверть ставки помощника гендиректора агропромышленной компании «Серволюкс» до 2700 рублей заместителем гендиректора «Могилевхимволокна» (уже на полную ставку).

Всего в госбанке вакансий на момент публикации 669 вакансий со словом «директор» (459 за последний месяц, 149 за последнюю неделю) и 1163 вакансии со словом «руководитель» (но в это входят руководители отделов, художественные руководители и т.д.).

Потенциальному директору «Бел Хуавэй Технолоджис» предлагают зарплату до 8000 рублей, потенциальному гендиректору «БелАўтаМАЗа» – до 7353 рублей. Медианная зарплата в вакансиях со словом «директор» – 1500 рублей.

Однако поруководить предлагают и за минимальную зарплату: заместителю директора по хозяйственной работе Речицкой районной гимназии или директору Щучинского районного физкультурно-спортивного клуба предлагают работать на полную ставку за 554 рубля.

Средняя начисленная зарплата до вычета налогов сентябре 2023 года составляла 1939,8 рубля – это 595,67 доллара по среднемесячному курсу Нацбанка или работа директором спортивного клуба на Щучинщине на 3,5 ставки.

Уровень занятости населения в ІІІ квартале 2023 года составлял 67,7 %, безработицы – 3,4 % рабочей силы.

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