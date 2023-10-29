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На Березине рыбак вывалился из лодки

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  • 29.10.2023, 20:28
  • 4,280
На Березине рыбак вывалился из лодки
Иллюстративное фото

Он попал под винт мотора.

В Березинском районе рыбачивший на реке мужчина выпал из моторной лодки, угодил под винт и погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Днем 29 октября двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Березина. Около деревни Перевоз 48-летний житель Березино выпал из маломерного судна и попытался выплыть, но угодил под винты мотора. Травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 316 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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