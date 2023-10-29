До +17 °С ожидается в Беларуси в понедельник 29.10.2023, 20:49

Будет облачно с прояснениями.

В Беларуси в понедельник, 30 октября, ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На территории нашей страны будет облачно с прояснениями. Утром ожидается +8...+11 °С, без осадков. Малооблачно. Ветер юго-западный, умеренный, 4–5 м/с, порывы до 12 м/с. Днем прогнозируется +12.. +14 °С, переменная облачность. Ветер юго-западный, умеренный, 2–5 м/с, порывы до 11 м/с. В вечерние часы температура воздуха составит +10.. +11 °С. Облачно. Ветер юго-западный, 3 м/с, порывы до 12 м/с.

Ночью и утром на большей части территории дожди, по северо-востоку снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Днем по Витебской области кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью от -2 °С по северо-востоку до +10 °С по юго-западу, максимальная днем +9... +15 °С, в южных районах до +17 °С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем начнет слабо расти.

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