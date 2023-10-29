Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев 29.10.2023, 20:53

5,960

Там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.