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Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

  • 29.10.2023, 20:53
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Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

Там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.

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