Минский школьник изобрел устройство для домашней экономии воды 4 29.10.2023, 21:04

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Как оно работает?

Одиннадцатиклассник минской средней школы № 226 Игнат Цветинский изобрел устройство для ступенчатого переключения воды и получил за него премию Мингорсовета, сообщают «Минск-Новости».

Полезный в хозяйстве гаджет, придуманный Игнатом, помогает экономить воду и при этом не тратиться на дорогие смесители. Достаточно специальной насадки, и любой кран будет открываться строго до необходимого напора воды.

Сначала школьник попытался самостоятельно воплотить свою идею, используя металлическую пластину — выгибал ее, как мог. Изделие получилось, работало, но выглядело непрезентабельно.

Во Дворце детей и молодежи парню помогли: вместе с преподавателями была разработана на компьютере схема модели, детали распечатаны на 3D-принтере. Итог — красивый проект и 1-е место в республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект». За победу Игнату присуждена премия Мингорсовета.

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