В Республике Коми РФ горят резервуары с нефтью 29.10.2023, 21:05

2,718

Площадь возгорания составляет 360 кв. метров.

В Усинском районе Республики Коми (РФ) в воскресенье загорелись резервуары с нефтью, сообщает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Первоначально компания Лукойл-Коми сообщила, что в районе поселка Верхнеколвинской Республики Коми произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стало якобы нарушение правил техники безопасности подрядчиком.

По предварительным данным, погиб один и пострадали два сотрудника компании.

Резервуар был пуст, проводили его очистку, и, возможно, сдетонировали остаточные газы, заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

Позже Киселевич сообщила, что огонь из резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью.

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ в регионе сообщила, что площадь возгорания резервуаров с нефтью в Усинском районе Республики Коми составляет 360 кв. метров.

Напомним, что утром 29 октября стало известно, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник. После взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».