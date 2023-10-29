В Республике Коми РФ горят резервуары с нефтью
- 29.10.2023, 21:05
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Площадь возгорания составляет 360 кв. метров.
В Усинском районе Республики Коми (РФ) в воскресенье загорелись резервуары с нефтью, сообщает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.
Первоначально компания Лукойл-Коми сообщила, что в районе поселка Верхнеколвинской Республики Коми произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стало якобы нарушение правил техники безопасности подрядчиком.
По предварительным данным, погиб один и пострадали два сотрудника компании.
Резервуар был пуст, проводили его очистку, и, возможно, сдетонировали остаточные газы, заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
Позже Киселевич сообщила, что огонь из резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью.
Пресс-служба Главного управления МЧС РФ в регионе сообщила, что площадь возгорания резервуаров с нефтью в Усинском районе Республики Коми составляет 360 кв. метров.
Напомним, что утром 29 октября стало известно, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник. После взрыва на территории завода вспыхнул пожар.