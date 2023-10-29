В ЖКХ Жодино прокомментировали ролик, где мужчина во дворе косит опавшую листву 5 29.10.2023, 22:23

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Версии коммунальников и пользователей разошлись.

На прошлой неделе в соцсетях завирусился ролик из Жодино, на котором мужчина в форме коммунальника косит опавшие листья. Пока пользователи гадали, в чем «фишка» такого ноу-хау, в местном ЖКХ сообщили, что все косы их службы «поставлены на консервацию» еще 1 октября, а кто ходил по двору в ролике — там сами не знают. Об этом сообщает один из провластных телеграм-каналов, обратил внимание Ex-press.live.

Как писало издание раньше, необычного косильщика заметила пользовательница TikTok с ником «Марина». Девушка засняла его работу и отправила в городской чат. В комментарии к ролику она написала: «Работник ЖКХ 19.10.2023 под окнами дома на [проспекте] Мира, 32».

Представители одного из провластных телеграм-каналов попросили прокомментировать ситуацию на видео директора ЖКХ Жодино Юрия Рабецкого. Он заявил, что на кадрах «точно не работник их предприятия».

— Это исключено. С 1 октября все косы нашей службы поставлены на консервацию. Последний месяц косьбы по договору — это сентябрь. И оплата косьбы за тот месяц была произведена 20 сентября. Кто косит листву и где снято видео — вопрос к авторам, — заявил Юрий Рабецкий. — Местность на первом видео не распознать, и надписи на спецодежде работника тоже непонятны. Второе видео снято не в нашем дворе. А фотография сделана в прошлые годы — сейчас этот двор перекопан.

Когда эта информация появилось в городском чате, пользователи поинтересовались у «Марины», точно ли видео снимала она.

— Сама лично из окна дома. 19 октября 2023 года, — написала девушка, а позже добавила: — Ну они и не признаются, что косили листву. Видео было снято с развлекательной целью, потому что это смешно, а не для того, чтобы чинить разборки с ЖКХ.

По данным Ex-press.live, косильщиков листвы в городе замечали и раньше. Подобные фото и видео в редакцию присылали из Жодино и Борисова и в 2021-м, и в 2022-м, пишет издание.

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