Украина испытывает новый дрон-разминирователь 29.10.2023, 22:29

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Что о нем известно.

Военные тестируют украинский автономный дрон-разминирователь ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины, сообщают Силы обороны юга.

По данным Сил обороны, ST1 – автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

«Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины», - подчеркнули военные.

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