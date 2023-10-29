Зеленский: Ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины 29.10.2023, 22:54

Украинский президент анонсировал подготовку к важным шагам.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важным шагам, которые будут предприняты уже в начале ноября. Главная цель – подготовка к зиме.

«Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины», - сказал президент.

Главное внимание будет уделено новым оборонным пакетам и развитию отношений с Европейским союзом.

«Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной», - добавил глава государства.

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