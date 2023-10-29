Мобильные операторы в октябре ввели изменение по оказанию роуминг-услуг 29.10.2023, 23:03

Что изменилось.

Мобильный оператор life:)

вводит ограничение по оказанию роуминг-услуг. Компания объявила, что временное закрывает предложение «В роуминге как дома». О причинах такого решения не сообщается, передает «Зеркало».

«Услуга „В роуминге как дома“ будет закрыта для подключения и продления 30 октября 2023 по техническим причинам», — сообщается на сайте компании. С чем связано такое решение, не уточняется.

Услуга «В роуминге как дома» позволяет пользоваться специальным роуминг-тарифом. Так, за 9,9 рубля в сутки можно расходовать 60 минут на звонки и 1 ГБ интернет-трафика. Это одно из самых выгодных предложений на рынке. Им можно воспользоваться, к примеру, в Литве или Польше,

Какое изменение по роумингу ранее уже ввели операторы

Ранее мобильные операторы life:)

и А1 в октябре ввели ограничения по предоставлению роуминг-услуг. Это связано с тем, что с 6 октября Минсвязи и информатизации ввело ограничение — активация услуги международного роуминга оператором электросвязи возможна только при личном присутствии абонента. Это требование отразилось на работе мобильных операторов. life:)

и А1 предлагали клиентам купить сим-карты (к примеру, в одном из супермаркетов), а затем удаленно самостоятельно подтвердить свою личность (предоставить паспорт и сделать селфи) и пользоваться услугами, в том числе в роуминге.

Такой вариант был доступен среди прочего тем, кто уехал за границу: можно было попросить знакомых купить сим-карту и передать в другую страну. С учетом того, что у мобильных операторов есть спецпредложения на звонки в роуминге из некоторых стран в Беларусь, зачастую это один из самых выгодных вариантов, как звонить из-за границы в нашу страну.

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