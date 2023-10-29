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Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению людей из плена ХАМАСа

  • 29.10.2023, 23:12
Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению людей из плена ХАМАСа

Подробности.

Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили события в Секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подтвердил, что Израиль имеет полное право и обязанность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в которых приоритет отдается защите гражданского населения.

Байден и Нетаньяху также обсудили предпринимаемые усилия по поиску и освобождению заложников, в том числе американских граждан, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести и могут удерживаться ХАМАС.

Кроме тог, Байден подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Сектора Газа.

Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как напрямую, так и через свои соответствующие группы по национальной безопасности.

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