Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению людей из плена ХАМАСа 29.10.2023, 23:12

Подробности.

Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили события в Секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подтвердил, что Израиль имеет полное право и обязанность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в которых приоритет отдается защите гражданского населения.

Байден и Нетаньяху также обсудили предпринимаемые усилия по поиску и освобождению заложников, в том числе американских граждан, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести и могут удерживаться ХАМАС.

Кроме тог, Байден подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Сектора Газа.

Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как напрямую, так и через свои соответствующие группы по национальной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».