В Брестской области обманули 12 многодетных семей 29.10.2023, 23:27

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Они не смогли заселиться в новое жилье.

Многодетная семья из Иваново Брестской области год назад должна была справить новоселье. А въезжать — некуда: местный подрядчик не выполнил обязательства ни за три месяца, ни за год, говорится в сюжете ОНТ, передает «Зеркало». Оказалось, похожие проблемы и у 11 других многодетных семей.

Ольга Кирилюк со своей большой семьей мечтала въехать в дом еще год назад. Получили кредит и госсубсидию на погашение — более 98 тысяч рублей. Вложиться в эту сумму обещал местный подрядчик, который сразу же взялся за строительство. Работы должны были закончить за три месяца, но к обещанной сдаче вселяться было некуда. Потом стройка и вовсе прекратилась.

Отделки в доме нет, как и котельной и двух террас, батареи не подключены, а плитка положена плохо. Деньги подрядчик брал (несуществующие закупки обошлись недешево), но работы не выполнял.

Семья собрала многочисленные договоры с подрядчиком, переписку с вышестоящими инстанциями, пошла в суд и выиграла. Теперь строитель должен возместить немалую сумму за материалы, которые якобы приобретал, плюс выплатить неустойку. Но ответчик планирует обжаловать это решение. Подрядчик же говорит, что у семьи просто не хватает денег на все нужные работы, поэтому дом и недостроен.

Таких семей с незавершенным строительством — 12.

Например, еще одни пострадавшие — многодетная семья Врублевских из деревни Лясковичи — получили субсидию на реконструкцию дома в 141 тысячу. Подрядчик и здесь взялся за работы, а позже появился долг за дополнительные расходы — 26 тысяч рублей.

В доме проявились дефекты: снаружи и внутри на стенах — трещины и плесень. Не за горами новый ремонт и новые затраты.

И снова у подрядчика — свой взгляд на ситуацию: мол, в доме было много работ, которые просто не вошли в изначальную смету.

В прошлом году прокуратура начала проверку и выяснила: организация не единожды нарушала договорные обязательства. Сейчас возбуждено уголовное дело, подрядчик подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. На имущество предприятия наложен арест.

Пока ведется расследование, заказчикам остается ожидать. Они по-прежнему не могут переехать в новое жилье.

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