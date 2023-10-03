Возле Урожайного украинцы ликвидировали бронегруппу россиян 3.10.2023, 1:00

Россияне потеряли под Урожайным танки и БМП.

Несколько дней назад российские войска пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Таврическом направлении. Оккупанты решили атаковать Урожайное – это было их последней ошибкой, сообщает «24 канал».

Украинцами удалось с помощью дронов уничтожить бронегруппу россиян. Напомним, населенный пункт Урожайное освободили еще 16 августа.

Провальная атака россиян

Российские силы 28 сентября попытались атаковать недавно освобожденное Урожайное Донецкой области. Штурм они совершали силами пехоты, танков и боевых машин. Попытка россиян оказалась неудачной и последней – ВСУ разгромили всю бронегруппу захватчиков.

Обычные FPV-дроны разрушили все планы захватчиков. Известно об уничтожении 6 танков и 3 БМП оккупантов, ликвидировано около 30 военных российской армии. В частности, известно об уничтожении танка T-80BV и боевой машины БПМ-1.

Встречала врага Отдельная президентская бригада совместно с 20-м отдельным батальоном специального назначения, штурмовой ротой 710-й бригады охраны Госспецтрансслужбы, поддержку осуществляла артиллерия 58-й ОМПБр.

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