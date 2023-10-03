закрыть
3 октября 2023, вторник, 4:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Налоговая заинтересовалась компаниями, которые продают бутилированную воду без чека

  • 3.10.2023, 3:54
Налоговая заинтересовалась компаниями, которые продают бутилированную воду без чека

Лукашисты ищут новые способы закрыть дыры в бюджете.

Управлению оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам стало известно, что некоторые производители Минской области при продаже воды просят клиентов рассчитаться наличными. Все якобы из-за «временной неработоспособности платежных терминалов». При этом курьеры не выдают покупателям платежные документы.

В налоговой говорят, что два фактора могут свидетельствовать о сокрытии фактической выручки. Производителей предупреждают, что в рамках административного процесса ведомство может сопоставить объем реализованной и оплаченной воды с фактическими объемами добычи.

Это уже не первый раз, когда налоговая обращает внимание на «странности», происходящие с чеками. К примеру, два месяца назад СМИ писали о странном чеке со словом «спосибо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип