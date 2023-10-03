Налоговая заинтересовалась компаниями, которые продают бутилированную воду без чека 3.10.2023, 3:54

Лукашисты ищут новые способы закрыть дыры в бюджете.

Управлению оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам стало известно, что некоторые производители Минской области при продаже воды просят клиентов рассчитаться наличными. Все якобы из-за «временной неработоспособности платежных терминалов». При этом курьеры не выдают покупателям платежные документы.

В налоговой говорят, что два фактора могут свидетельствовать о сокрытии фактической выручки. Производителей предупреждают, что в рамках административного процесса ведомство может сопоставить объем реализованной и оплаченной воды с фактическими объемами добычи.

Это уже не первый раз, когда налоговая обращает внимание на «странности», происходящие с чеками. К примеру, два месяца назад СМИ писали о странном чеке со словом «спосибо».

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