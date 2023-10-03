Без креатива не обходится: как ВСУ могут развить успех от Работино 3.10.2023, 5:07

Украинские защитники продвигаются на Юге.

После освобождения Работино на Запорожье украинским военным важно развить успех. Однако не стоит ждать от защитников линейных действий.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал «24 Каналу», каким образом Силы обороны Украины могут закрепиться на Юге.

- По Работино – я абсолютно уверен, что там можно этот успех закрепить, расширить этот плацдарм, отбить контратаки с флангов и углубиться во фронт, – подчеркнул Нарожный.

Для этого защитникам нужны, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS и множество артиллерийских боеприпасов.

Помешают ли ВСУ вражеские укрепления

Как известно, освобождение Работино открыло путь в Мелитополь – логистический и административный центр российских оккупантов. Однако до него около 80 километров и много других населенных пунктов.

Токмак может стать опорным для ВСУ. Враг это понимает и потому укрепляет оборону возле города. Однако защитникам необязательно штурмовать его – достаточно окружить и уничтожить логистику, как это произошло с Бахмутом.

- Наша армия точно не будет действовать линейно – без креатива у нас никогда не обходилось, – отметил Нарожный.

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