В России «пропал» топ-генерал, командующий войсками под Бахмутом 2 3.10.2023, 7:46

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Кремль мог отстранить военного от командования из-за неудач.

Минобороны России отстранило от командования генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за его неудач на Бахмутском направлении, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российский инструктор десантно-штурмового подразделения «Шторм З» предположил, что российское военное командование сняло Сычевого с позиций за проведение неподготовленных и безподдержочных контратак к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки. Аналитики отмечают, что нынешняя роль Сычевого в российской армии неизвестна.

«Сычевой ранее командовал западной группой войск РФ в Харьковской области – до своего увольнения в начале сентября 2022 года, и это заявление является первой замеченной спекуляцией о том, что Сычевой участвовал в военных действиях в Украине с сентября 2022 года. Известное российское ультранационалистическое СМИ «Царьград» в августе 2023 года заявило, что Сычевой отказывается от всех запросов журналистов о комментариях, указывая на то, что он сохранил официальную должность и, возможно, намеревался сохранить эту должность в тайне», – говорится в отчете.

Андрей Сычевой - что известно о генепал-лейтенанте

Андрею Сычеву - 54. Будущий генерал-лейтенант Вооруженных сил России родился в Крымском районе Краснодарского края, окончил Суворовское, а в 1990-м - Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Служил в танковых и мотострелковых частях. Несколько лет назад стал начальником штаба пятой общевойсковой армии Восточного военного округа. После этого, как считается, попал в тайный список российского диктатора Владимира Путина и был назначен в командование восьмой армии, которая должна была следить за границами, прежде всего с Украиной.

20 июля 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сычевого командующим российскими войсками Западного военного округа вместо генерал-полковника Александра Журавлева, который был отстранен.

Считается, что в сентябре 2022 года Сычевой был уволен с должности. В то же время были сообщения о том, что он руководил обороной россиян в Донецкой области во время украинского контрнаступления.

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