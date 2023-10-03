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Дугин взбунтовался против Кремля и начал кампанию против буквы Z

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  • 3.10.2023, 8:10
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Дугин взбунтовался против Кремля и начал кампанию против буквы Z

Главного идеолога «русского мира» поддержали и другие пропагандисты.

Российские пропагандистские каналы начали яростно критиковать еще недавно священный символ — букву Z, которую с начала войны в России изображали буквально повсюду (и не только в России).

Все началось с публикации в канале шовинистического российского идеолога Александра Дугина, где тот сказал про букву Z, что это «плохой символ и пиаровская подделка», который «ничего не значит».

Эту волну критики сразу же подхватили и другие российские пропагандистские медиа, некоторые из них даже и не стеснялись в своих выражениях.

«Z — это все равно, что унитаз. Давайте нашивать себе на шевроны унитазы и умирать за них. Даже больше смысла будет», написал канал Alex Parker Returns.

Те пропагандистские ресурсы, которые поддержали Дугина, в своих публикациях отмечали, что буквы Z и V свидетельствуют о поражении и позорном состоянии русской армии либо даже ассоциируются с инициалами президента Украины Владимира Зеленского.

Был и комментарий, где буква Z называлась «свастикой для ничтожеств и импотентов».

Однако нашлись и те, кому не понравились аргументы Дугина. Одни заявили, что буква Z хороша, так как «пошла от народа, а не от политтехнологов». Вторым не понравилась идея всегда умирать то за «Святую Русь», то за какие-нибудь другие символы. А третьим Z нравится, потому что подобные символы можно применять в избирательных кампаниях.

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