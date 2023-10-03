В английском Оксфорде раздался мощный взрыв: над городом поднялся огненный шар 1 3.10.2023, 8:15

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Что произошло?

Вечером, 2 октября, в Оксфорде (Великобритания) раздался мощный взрыв. Над городом поднялся огромный огненный шар, осветивший ночное небо.

Об этом сообщил британский таблоид The Mirror. Отмечается, что после взрыва часть города осталась без света.

Причина взрыва пока неизвестна. Очевидцы сообщили, что над одним из районов города поднялся огненный шар. Они публикуют кадры "таинственного" взрыва.

На место инцидента выехали скорые и полиция. Пока информации о пострадавших нет.

По словам некоторых очевидцев, взрыв был вызван ударом молнии, которая ударила после прошедшего в это время шторма.

Впоследствии стало известно, что взрыв прогремел на территории компании Severn Trent Green вблизи Ярнтона, севернее Оксфорда. Компания перерабатывает пищевые отходы, превращая их в биогаз.

В Severn Trent Green заявили, что в результате удара молнии взорвался один из ее газовых резервуаров.

«Severn Trent Green Power может подтвердить, что примерно в 19:20 сегодня вечером в резервуар для метантенка на ее объекте Cassington AD вблизи Ярнтона, Оксфордшир, ударила молния, что привело к возгоранию биогаза в этом резервуаре. Мы работаем с чрезвычайными службами, чтобы защитить место, и предоставим дополнительные комментарии в должное время», – цитирует издание слова представителя Severn Trent Green Power.

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