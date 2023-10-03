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Стало известно, почему в Беларуси начали переименовывать магазины сети «Светофор»

  • 3.10.2023, 8:21
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Стало известно, почему в Беларуси начали переименовывать магазины сети «Светофор»

Торговые точки разделили на две категории.

В Беларуси некоторые магазины сети «Светофор» стали переименовывать в «Спутник».

Onliner.by выяснил, в чем причина частичного ребрендинга.

Как рассказали порталу в сети «Светофор», компания проводит ребрендинг только крупных магазинов.

— У нас есть две категории магазинов низких цен — маленькие и большие (гипермаркеты). Мелкие и крупные магазины нужно было как-то различать даже внутри компании, вот и было принято решение именно гипермаркеты переименовать в «Спутник».

С 1 октября уже заработали десять гипермаркетов под брендом «Спутник» в разных городах. «Светофоры» постепенно переименуются в Витебске, Борисове, Гродно, Лиде, Орше, Гомеле, Жлобине, Могилеве, а также в Минском и Мозырском районах.

Сейчас в магазинах меняют вывески и ценники. На данный момент полностью «Светофоры» превратились в «Спутники» в Лиде и ТРЦ DiaMond Минского района.

— Количество «Спутников» будет увеличиваться. К концу года гипермаркетов станет больше десяти, — утверждают в компании.

Цены на товары в гипермаркетах, по словам представителя компании, останутся такими же, как и в «Светофоре».

Напомним, в конце сентября некоторые дискаунтеры «Светофор» начали переименовывать. В компании «ЛенПродуктСервис» тогда заявили, что переименование коснется больших магазинов — гипермаркетов.

«Светофор» позиционирует себя как сеть магазинов низких цен. В Беларуси она появилась в 2017 году. На официальном сайте сети указано, что первые магазины открылись в российских городах Ачинск и Красноярск в 2009 году. Среди стран СНГ помимо Беларуси и России сеть представлена в Казахстане. По данным из Торгового реестра Беларуси, в стране около 200 магазинов «Светофор».

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