Украинский HIMARS испепелил российскую технику: эффектное видео
- 3.10.2023, 8:27
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Огонь мгновенно охватил вражеский «Гиацинт-С».
Каждый день и каждую ночь украинские защитники уничтожают на фронте российских окупантов и их технику.
Ярким примером этого есть видео, в котором показана ликвидация техники армии РФ. Ролик показали в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.
«HIMARS отрабатывает по САУ «Гиацинт-С», – прокомментировали в Сухопутных войсках.
На кадрах показано, как украинский HIMARS отправил в ад российский «Гиацинт-С».
В частности, показан момент прицела, попадания во вражескую технику и огонь, мгновенно вспыхнувший от удара.
Для эффектности видео бойцы сопровождали его драйвовой рок-композицией.
Где именно была армия РФ в очередной раз понесла потери, не сообщается.