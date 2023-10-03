Украинский HIMARS испепелил российскую технику: эффектное видео 3.10.2023, 8:27

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Огонь мгновенно охватил вражеский «Гиацинт-С».

Каждый день и каждую ночь украинские защитники уничтожают на фронте российских окупантов и их технику.

Ярким примером этого есть видео, в котором показана ликвидация техники армии РФ. Ролик показали в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.

«HIMARS отрабатывает по САУ «Гиацинт-С», – прокомментировали в Сухопутных войсках.

На кадрах показано, как украинский HIMARS отправил в ад российский «Гиацинт-С».

В частности, показан момент прицела, попадания во вражескую технику и огонь, мгновенно вспыхнувший от удара.

Для эффектности видео бойцы сопровождали его драйвовой рок-композицией.

Где именно была армия РФ в очередной раз понесла потери, не сообщается.

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