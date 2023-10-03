«Дорогая, я нашел деньги» 3 3.10.2023, 8:36

4,518

Белорус поверил приличному мужчине в костюме и считает, что попался не только он.

Загадочные люди, которые все время куда-то едут, никак не могут успокоиться. Конечно, вопрос в деньгах — обычно небольшой сумме, с которой не жалко расстаться. Например, 15 рублей. Читатель onliner.by Александр поверил приличному мужчине в костюме — и считает, что попался не только он.

«Дорогая, я нашел деньги»

История не особо новая — взять хотя бы Андрея — 14 рублей с целым чатом спонсоров поневоле. Представительный мужчина рассказывает множество историй о мелких неурядицах с его автомобилем и упорно пытается добраться то в Солигорск, то в Новогрудок. Для этого ему нужны душеспасительные 14 рублей на билет. Это не целое состояние, поэтому многие решают поделиться. Как их получить обратно, широкой практики пока не сложилось (или никто не хвастался).

Ирония в том, что такие Андреи вроде и не скрываются, оставляют свой номер телефона, но вот сделать им вы ничего не можете. Как и вернуть свои деньги.

У Александра история похожая, но с новыми деталями. Все произошло на днях около девяти часов вечера в Малиновке (но не факт, что такое не происходило в других местах).

— Я подъехал с обратной стороны дома по Дзержинского, 131, еще минут 20—30 сидел в машине после работы с телефоном, отвечал на сообщения. Подошел достаточно хорошо одетый человек, выглядел прилично, но костюм был старомодный, можно сказать, советского вида. Пьяным он не был, иначе я бы точно не стал иметь с ним дело. Он спросил, не могу ли я ему помочь, то есть сразу про деньги он не говорил.

Дмитрий (так представился мужчина в костюме, который попросил помочь) отдыхал с серьезной компанией в коттедже где-то между Минском и Радошковичами. И так случилось, что его сумка со всеми карточками и деньгами осталась там, а сам он — в Малиновке.

И вот совпадение: как раз недалеко, на Слободской, 12 или 15, есть какая-то машина, которую нужно всего лишь заправить — и даже билет покупать не придется.

Дмитрию надо было всего лишь 5 литров бензина. Александр не стал высчитывать сумму до копейки, а поделился 15 рублями. Сейчас признается, что слишком легко расстался с деньгами, хотя раньше никогда так не делал.

— История была мутная, — признает мужчина. — Но я очень устал из-за работы, решил, что помогу человеку. Тем более сам был в такой ситуации, когда уехал на бусе, а деньги остались в других штанах в раздевалке. И как раз нужна была помощь, чтобы кто-то одолжил денег, а я вернул их на телефон.

Дмитрий обещал очень быстро отправить деньги на телефон, как только заберет свою сумку. Тут же на месте позвонил Александру, чтобы отобразился его номер, и какой-то женщине со словами «Дорогая, все нормально, я нашел деньги».

— Были странноватые детали, но я не обращал внимания: он убеждал, что деньги у него есть, мол, на коттедже был какой-то торт за $20, который он купил… Непонятно, зачем это рассказывать, я хотел уже отдать деньги и побыстрее уйти.

Он никуда не убежал, когда получил 15 рублей, все выглядело достаточно правдоподобно. Хотя если думать логически, раз он связывался с якобы женой, то она могла помочь и перевести деньги.

Что потом?

Деньги Александру ожидаемо не пришли ни на следующий день, ни через неделю. Сначала Дмитрий даже не избегал переписки, частью легенды была свадьба брата (прислал фотодоказательство, которое нельзя проверить) — но потом он, конечно, все отдаст.

Так, может, это и есть Андрей — 14 рублей? Внешность чем-то похожа, но было темно, так что детали сопоставить сложно. Впрочем, номера мобильных телефонов различаются.

Александр говорит, что обязательно напишет заявление в милицию. Иначе кто потом будет помогать честным людям, если можно так безнаказанно пользоваться чужими деньгами?

— Это развод, 100%. Просто он берет такую сумму, чтобы в дальнейшем было смешно тратить время на подачу заявления. Вроде как он и не отказывается положить деньги на телефон, но только у него какие-то «сложности». Уверен, что я не один такой, в Минске есть еще пострадавшие.

Обидно даже не из-за суммы, а потому, что людям может понадобиться реальная помощь, а они ее не получат: все посчитают это очередным разводом.

По телефону, который оставил Дмитрий, нам никто не ответил. Если Дмитрий все-таки объявится, мы дополним историю.

И ничего не сделать?

Разве что быть предупрежденным. Боль всех таких историй мы обозначали: чтобы включилась уголовная ответственность, у физлица должно быть похищено больше 2 базовых величин (64 рубля). Если две базовые и меньше, это административка (штраф от 2 до 30 базовых, общественные работы, арест до 15 суток). И это при условии, что найдутся желающие конвертировать свое свободное время в поиск правды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».