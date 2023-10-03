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ВСУ выбили российские войска из-под Новомайорского

  • 3.10.2023, 8:45
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ВСУ выбили российские войска из-под Новомайорского

Украинская армия продвинулась на границе двух областей.

Силы обороны Украины 2 октября продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей благодаря продолжению контрнаступательных операций. Также украинские защитники имеют новые продвижения на западе Запорожья и вблизи Бахмута.

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

Бои на границе Донетчины и на Запорожском направлении

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры от 2 октября, показывающие, что Силы обороны выбили российские войска с позиций и продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

В то же время в российском минобороны пытались апеллировать, заявляя, что украинские силы «неудачно» атаковали оккупантов возле Приютного.

Войска РФ вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской областей, но 2 октября не добились каких-либо подтвержденных успехов. Хотя пропагандисты указывали на неподтвержденные сообщения о том, что оккупанты продвинулись на 100-150 метров восточнее Урожайного, где действуют подразделения 36-й общевойсковой армии РФ.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что захватчики безуспешно атаковали вблизи Старомайорского, Равнополя и Новодаровки.

Российские источники жаловались, что украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но «не продвинулись 2 октября». А также что ВСУ «безуспешно» атаковали россиян вблизи Новопрокоповки и Работино. Пропагандисты добавили, что украинские войска ведут ежедневные наступательные действия к северо-востоку от Работино.

1 октября ISW оценил, что ВСУ «потеряли позиции» вблизи этого села во время контратак оккупантов между 13 и 30 сентября. Однако сейчас специалисты обновили свою оценку на основе новых видеоматериалов, опубликованных 2 октября, и спутниковых снимков, указывающих на то, что Силы обороны все еще удерживают эти позиции, как это было с 12 по 17 сентября.

Российские войска тоже накануне вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты безуспешно атаковали к западу от Вербового, и это подтвердили сами пропагандисты.

Ситуация возле Кременной

Также в Генштабе ВСУ добавили, что 2 октября российские войска совершили неудачные наземные атаки в районе Кременной, в том числе возле Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

Спикер Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил, что подразделения 25-й общевойсковой армии РФ заменили подразделения 41-й армии (центральный военный округ) и 76-й десантно-штурмовой дивизии (воздушно-десантные войска), которые ранее понесли большие потери во время действий под Кременной.

По его словам, наемники из 25-й армии заняли оборонительные позиции в этом районе, но российские силы не используют их с «высокой интенсивностью».

Со своей стороны пропагандисты из РФ утверждают, что в районе Сватово – Кременная действует 21-я мотострелковая бригада (2-я общевойсковая армия центрального военного округа).

Они распространяли данные якобы о «неудачных» наземных атаках ВСУ вблизи Кременной. Ссылались на минобороны страны-агрессора, которое заявляло об отражении оккупантами двух украинских атак на Луганщине: возле Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу).

А перед тем, 1 октября, один из российских блогеров заявлял, что Силы обороны Украины «безуспешно» атаковали российские войска возле Торского (12 км к западу от Кременной) и района Серебрянского леса.

Бои за Бахмут

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 2 октября, утверждают в ISW, «не добились никаких подтвержденных успехов». Представитель Восточной группы войск капитан Илья Евлаш заявил, что тяжелые бои продолжаются к югу от города в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит нынешняя российская линия защиты.

Также добавил, что войска РФ стремятся любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута.

Российский блогер в это время утверждал, что украинские войска продолжали попытки продвинуться к востоку от железнодорожного пути вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и занимают неопределенные более выгодные позиции в этом районе.

В то же время российский источник заявил, что чеченское спецподразделение «Ахмат» и 1-й батальон 4-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус «ЛНР») якобы отбили атаку украинских войск вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута). В минобороны РФ заявляли, что российские силы отразили и атаки ВСУ возле Андреевки.

«Российские войска продлили контратаки в районе Бахмута, но не продвинулись 2 октября. Они безуспешно пытались отбить утраченные позиции у Андреевки, но контратаковали под Клещеевкой», – подытожили в ISW.

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