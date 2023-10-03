Глава СВР Нарышкин «подставил» Москву перед Словакией 3.10.2023, 8:53

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После его слов РФ обвинили во вмешательстве в парламентские выборы и вызвали посла «на ковер».

В Словакии обвинили страну Россию во вмешательстве в парламентские выборы, которые накануне провели в стране. В Министерстве иностранных дел государства заявили, что в знак протеста против «недопустимого вмешательства» Москвы вызвали представителя российского посольства.

Это связано с недавним заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Словакии.

До объявления результатов выборов Нарышкин назвал партию «Прогрессивная Словакия» «прокси США» и заявил, что Вашингтон якобы «увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии».

Нарышкин выдал, что США якобы усилили вмешательство в выборы и призывают «отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата».

К слову, на парламентских выборах победу одержала пророссийская партия Smer-SD, лидер которой Роберт Фицо обещал прекратить военную помощь Украине.

«Департамент дипломатии решительно протестует против ложного заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем такую умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в избирательный процесс в Словацкой Республике, которая как независимое, суверенное и демократическое государство гарантирует своим гражданам справедливый и прозрачный избирательный процесс», – говорится в сообщении ведомства.

Там также призвали Москву прекратить дезинформационную деятельность, направленную на Словакию. «Подобные действия подрывают взаимные отношения, а также противоречат принципам международных отношений», – добавили там.

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