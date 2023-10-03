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Готовятся очень тихо: эксперт рассказал о мятежах против Путина

  • 3.10.2023, 8:57
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Готовятся очень тихо: эксперт рассказал о мятежах против Путина

Назван ключевой фактор для начала переворота.

На сайте «Главред» состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал, есть ли сейчас признаки подготовки к такому мятежу против Путина в России.

Эксперт считает, что такие вещи на публику не выносят, они готовятся очень тихо, но тенденция на смену режима, безусловно, уже очевидна.

«Вопрос лишь в том, что станет триггером к этим изменениям. Я считаю, что главным из них станет не Кадыров, не Чечня, не то, что там сейчас собираются люди, которые хотят перемен, а победа Украины на поле боя. Тогда всем станет понятно, что король голый, что эта недоимперия на грани краха и развала. И тогда автоматически появятся силы, которые будут либо бороться за сохранение этой империи, либо будут предлагать с ней покончить, начать строить что-то другое, новое, возможно, не такое большое, имперское и милитаризованное, а также начнут думать об определенной форме возвращения к разумным отношениям с цивилизованным миром», - пояснил Огрызко.

Однако эксперт подчеркивает, что ключевыми будут только успехи ВСУ на фронте.

Напомним, что в РФ случайно слили адреса спецслужб Путина в Москве и Петербурге. Центр «Досье» опубликовал данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и Секретной службы Владимира Путина и не только.

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