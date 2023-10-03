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В пригороде Минска продается коттедж с собственным сосновым лесом

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  • 3.10.2023, 9:17
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В пригороде Минска продается коттедж с собственным сосновым лесом

Стильно и дорого.

Этот коттедж в Колодищах заинтересовал журналистов realt.by своим необычным внешним видом. Выполнен он в футуристичном стиле, который предполагает сочетание креативных архитектурных решений и современных материалов в интерьере. Интересная деталь — из коттеджа есть выход прямо к сосновому лесу. Посмотрите, как он выглядит и сколько стоит.

Строительство этого энергоэффективного дома завершилось в 2023 году. Он был возведен по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту. Планировка продумывалась архитекторами до мелочей. В результате общая площадь объекта составляет 308,6 квадратов.

Всего в коттедже шесть комнат. Сам он двухуровневый. На первом этаже — жилая комната с кухонным оборудованием, кабинет, гардеробная, санузел и терраса. Здесь же есть собственная топочная с погодозависимой автоматикой. В ней установлены газовый котел с бойлером производства фирмы Viessman и радиаторы.

На втором уровне — пять спален, гардеробная, санузел и терраса.

Впечатляет высота потолков. Она составляет 3,91 метра. Стены сделаны из сорокасантиметровых керамзитобетонных блоков, утепленных минеральной ватой и облицованных декоративной штукатуркой и клинкером. Во всем доме — система теплого пола.

В коттедже установлены панорамные энергосберегающие стеклопакеты с ламинацией. Также организована подсветка фасада.

Материал кровли — бетонная плита 20 см. При этом сделано двадцатисантиметровое утепление, есть эксплуатируемое гидроизоляционное кровельное покрытие и скрытая утепленная ливневая система с дренажной канализацией.

Также в коттедж проведены все необходимые коммуникации: есть электричество, отопление — газовое, водопровод — центральный, канализация — местная. Проведен интернет, установлены система «умный дом», видеонаблюдение и видеодомофон с удаленным доступом через смартфон.

Придомовой участок площадью 25 соток покрыт газоном и тротуарной плиткой. На его территории установлено декоративное освещение.

На входе на участок установлены откатные ворота с электроприводом, сам он окружен дизайнерским забором, а на территории есть навес для автомобилей с хозяйственной постройкой.

Рядом с коттеджем — развитая инфраструктура. Недалеко остановка городского автобуса, продуктовые, новая школа с бассейном и детский сад.

Сам объект расположен на первой береговой линии «Лесного озера», рядом — сосновый лес и Глебковский биосферный заказник.

За такой коттедж просят 750 000 долларов. В объявлении указано, что возможен торг.

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