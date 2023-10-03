Как высушить мокрую одежду вдвое быстрее: гениальный трюк 2 3.10.2023, 9:32

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Интересный метод особенно актуален с приходом осенней погоды.

Осенние теплые дни позади и быстро высушить белье на улице или на балконе уже не так легко. Конечно можно развесить одежду в квартире, но влажность и запах стирального средства будут мешать.

В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook предложили интересный метод, который поможет быстро справиться с этой непростой задачей. Это сэкономит хозяйкам время и силы.

Для этого вам понадобится сушилка для одежды и сухая простыня. Поставьте сушилку возле теплой батареи и развесьте на нее мокрую одежду. Затем большой простыней накройте всю сушилку и батарею.

Так вы создадите шатер, потому что простыня будет нагреваться от батареи и задерживать горячий воздух внутри возле одежды.

Толстовки или куртки разместите на вешалках, молнии оставьте расстегнутыми, чтобы тепло попадало внутрь.

Также вы можете использовать осушитель воздуха. Разместите его рядом с сушилкой, чтобы он поглощал влагу. Таким образом вы ускорите процесс сушки и избежите образования плесени.

После этого проветрите комнату, чтобы избавиться от чрезмерной влажности и запаха стирального средства.

Этот лайфхак сэкономит не только вам время, но и позволит быстро высушить вещи без лишних хлопот.

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