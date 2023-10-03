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44-летняя белоруска в Германии взяла сразу два первых приза в турнире по бодибилдингу

  • 3.10.2023, 9:46
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44-летняя белоруска в Германии взяла сразу два первых приза в турнире по бодибилдингу

У культуристки сразу после турнира была двойная радость.

Живущая в Германии уроженка Беларуси Ольга Маух в свои 44 года успешно занимается бодибилдингом, завоевывая места в любительских соревнованиях. Об этом со ссылкой на Pforzheimer Zeitung пишет «Беларусь и мир».

В частности, 23 сентября на конкурсе East German Classic, организованном на уровне NPC Regional в городе Вильдау, земля Бранденбург, Ольга взяла сразу два первых приза — в категориях Masters 35+ и Open Class B.

Как сообщает автор текста, женщина живет в городе Мюлаккер, земля Баден-Вюртемберг, и руководит фитнес-клубом Ambiente в расположенной рядом коммуне Иллинген.

По его словам, у культуристки сразу после турнира была двойная радость: от одержанных побед и от того, что смогла наконец вдоволь поесть всего, от чего долго пришлось отказываться.

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