Стало известно, где и когда Путин объявит о своем выдвижении на новый срок 1 3.10.2023, 9:49

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Для этого выбрано необычное мероприятие.

Президент РФ Владимир Путин может объявить о выдвижении на новый президентский срок на открытии выставки-форума «Россия» в начале ноября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

«Это будет стержневое мероприятие всей кампании», — говорит один из источников по поводу выставки. Она пройдет на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и «перекроет» по срокам президентскую кампанию.

Выставка должна продемонстрировать «важнейшие достижения РФ в различных отраслях экономики». В этом отношении она возродит советскую традицию и станет первым подобным мероприятием на ВДНХ после распада СССР.

Согласно сценарию, который прорабатывают в Кремле, президент может объявить о своем переизбрании в 2024 году на форуме городов в рамках выставки.

«Тогда это прозвучит логично, так как это и будет площадка, представляющая всю Россию», — отмечает источник. При этом он оговорился, что это — один из вариантов, который будет предложен президенту, но окончательный выбор Путин сделает сам.

Также выставка «Россия» задаст «идеологическую рамку» кампании по переизбранию Путина. «Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них этого не получится», — коротко пересказал ее суть один из собеседников.

Также в ходе кампании по переизбранию Путин будет затрагиваться тема войны в Украине, но она не станет доминантной и будет упоминаться «ровно столько, сколько нужно», отметили источники.

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