Минобороны Беларуси объявило «специальный сбор» военнообязнных 3.10.2023, 9:52

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Для поверки мобилизационной готовности.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале ежегодных занятий по мобилизационной готовности, которые пройдут по всей стране. Их особенностью станет однодневный сбор для военнообязных, которых обучат основам и порядку действий в ходе формирования территориальных войск.

Стартуют занятия по мобилизационной готовности уже во вторник, 3 октября, и продлятся до пятницы, 6 октября. Руководить мероприятиями в рамках учений будут председатели областных исполнительных комитетов, сообщили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, главной целью нынешних учений станет «повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск».

«Особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», — заявили в Минобороны.

Планируется, что во всех административных районах проведут как теоретические, так и практические мероприятия при участии должностных лиц исполкомов, а также военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.

Напомним, накануне Лукашенко подписал указ о назначении полковника Андрея Расюка начальником главного организационно-мобилизационного управления. Эта вакансия оставалась свободной с 14 августа.

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