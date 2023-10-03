Словакия на распутье 3.10.2023, 10:07

Чего ждать от прокремлевского Фицо?

На пост премьер-министра Словакии с высокой долей вероятности может вновь быть избран лидер партии «Направление - социальная демократия» (SMER-SD) Роберт Фицо, широко известный своей пророссийской позицией. Ранее он десять лет возглавлял тремя словацкими кабинета министров. Фицо не скрывает своих симпатий к России и «советскому наследию». По его словам, российское вторжение на территорию Донбасса в 2014 году было спровоцировано так называемыми «украинскими фашистами». В ходе избирательной кампании Фицо бравировал лозунгами против Украины, политики НАТО, а также грозился в случае прихода к власти отказать нашей стране в военной поддержке. Какова вероятность именно такого развития событий, пишет «Апостроф».

По результатам досрочных выборов в парламент Словакии, прошедших в минувшую субботу, первое место с результатом в 22,95% голосов получила партия Фицо. Следом шла либеральная «Прогрессивная Словакия», ориентирующаяся на действующего президента Зузану Чапутову, набравшая 17,96% голосов. Третье место заняла левоцентристская партия «Голос» экс-премьера Петера Пеллегрини, заручившись поддержкой 14,7% голосов.

Вся предвыборная программа Фицо вращалась вокруг одного тезиса: «У нас есть собственные более важные проблемы, нежели война в Украине». Для продвижения такой установки в массы потенциальный «новый-старый» премьер Словакии не гнушался откровенной ложью и распространением пророссийских нарративов.

По его мнению, войну в Украине начали сами украинцы, а точнее «украинские нацисты».

«Войну в Украине начали фашисты-украинцы, а никак не россияне», — разглагольствовал Фицо на предвыборном митинге.

Свое мнение он основывал на неназванных «западных СМИ».

«Возьмем полк «Азов». Это явно фашистский полк. Эти бандеровцы и прочие, которые там воюют, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Они служат в армии и делают ужасные вещи. Меня шокирует, что за рубежом перед ними расстилают красные ковры», — сказал Роберт Фицо.

В своей предвыборной кампании он также критиковал санкции против России, чем весьма радовал кремлевских пропагандистов, которые уже предвкушают появление в ЕС «второго Орбана». Также экс-премьер Словакии заявлял, что словаки имеют большие проблемы, нежели украинцы, и теперь он должен сформировать коалицию для мирных переговоров между Украиной и РФ.

Роберт Фицо настаивал, что в случае его прихода к власти Киев не получит от Братиславы «ни одного снаряда». Правда, матерый «миротворец» Фицо забыл уточнить, что словаки и так передали нам все самое важное, что могли отдать – 13 советских истребителей МиГ-29, которые официально были поставлены ВСУ еще весной.

«Развал в Словакии парламентской коалиции и проведение внеочередных выборов, на которых первое место получила партия Фицо создает нам определенные риски в плане военно-технического сотрудничества, но их нельзя назвать критическими. Тем более в ситуации, когда более адекватные политики из прошлого правительства в Братиславе передали нам наиболее тяжелое вооружение, которое они нам вообще могли передать, учитывая размер их армии. Да, словацкие или польские МиГ-29 это не F-16, но и эти машины можно использовать в качестве штурмовиков, а также против неуправляемых авиационных ракет и в ходе зачистки территории», - говорит «Апострофу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Учитывая, что Роберт Фицо в своей риторике копирует венгерского премьера Виктора Орбана, существует риск, что в случае возвращения на должность премьера он начнет вставлять палки в колеса военной логистике стран НАТО.

«У Фицо, если он станет премьером, может быть соблазн начать угрожать перекрыть нам транзит военных грузов через Словакию, но это слишком рискованный вопрос. Речь идет не про импорт одежды или зерна, а про более глобальные и стратегические процессы, в которые вовлечены крупные игроки в НАТО. Готов ли Фицо открыто пойти против них, сомнительно. Тем более, что следует различать предвыборную риторику и реальную политику. Сейчас начнутся коалиционные торги – половина этих «ватных» лозунгов просто отвалится, а потом еще начнутся и торги с Еврокомиссией относительно финансовых вопросов, что также не располагает к агрессивной пророссийской позиции», - говорит «Апострофу» политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Реакция Киева на события в Братиславе была прогнозировано сдержанной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение о необходимости подождать окончательного формирования коалиционного правительства в Словакии для того, чтобы сделать выводы о будущей позиции Братиславы в отношении поддержки Украины.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас рано делать какие-либо предположения о том, как именно итоги голосования скажутся на словацкой внешней политике в отношении нашей страны.

«Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы», – заявил Дмитрий Кулеба.

Сразу после выборов, как только «запахло» коалиционными переговорами с либералами и левоцентристами, Фицо заверил, что внешнеполитический курс Словакии меняться не будет.

Скорее всего, это делается для того, чтобы не спугнуть потенциальных участников коалиции, так как ни «Голос», ни тем более «Прогрессивная Словакия» «ватными» настроениями не отличаются. В то же время лидер «Голоса» Петер Пеллегрини, заявляя о готовности вести переговоры, как с Фицо, так и с либералами, уточняет, что идеологическая платформа SMER-SD для него является более близкой.

«Нужно посмотреть, какой будет коалиция. Тут три варианта: леволиберальная проукраинская коалиция без партии Фицо; «компромиссная коалиция», в которой либералам могут отдать внешнюю политику; и третий вариант – коалиция сформированная полностью под «хотелки» Фицо. Третий вариант рискованный для Словакии, прежде всего, так как с высокой долей вероятности у лидера SMER-SD могут не сложиться отношения с Еврокомиссией, и он может начать пугать Брюссель «выходом» из ЕС. Понятно, что пойти на «словацкий брексит» - крайне рискованный вариант, но сыпать такими страшилками Фицо может», - говорит «Апострофу» глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В целом тенденции остаются для Украины непростыми, учитывая, что критики поддержки нашей страны есть также и в Польше, где также полным ходом идет парламентская кампания, в которой участвуют и критики Киева. Как венгерский премьер Виктор Орбан и примкнувший к нему Роберт Фицо, их риторика построена, в том числе, на экономической составляющей и акценте на национальном эгоизме. В этом свете результат Роберта Фицо и его партии на выборах в Словакии для Украины это не полная «зрада», но точно не победа.

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