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Грузовой поезд раздавил ПВО оккупантов под Енакиево

  • 3.10.2023, 10:26
  • 2,176
Грузовой поезд раздавил ПВО оккупантов под Енакиево

Экипаж «Стрелы-10» уничтожен.

В ночь на вторник, 3 октября, поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» на перегоне «Енакиево-Углегорск» на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Накануне ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину ЗРК «Стрела-10» ВС РФ», - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, оккупант, сидевший за рулем ЗРК, двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

В итоге экипаж, сидевший в ЗРК уничтожен, еще двое российских военных ранены.

Нехватка ПВО в России

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у России не хватает средств противовоздушной обороны для защиты собственной территории. Поэтому она вынуждена перебрасывать их с Дальнего Востока. Кроме того, 1 октября дроны атаковали Смоленский авиазавод по производству ракет Х-59. В результате атаки повреждено производство на предприятии и нарушен выпуск оружия.

Для справки

ЗРК «Стрела-10» - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах, до 5 км. Принят на вооружение в 1976 году.

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