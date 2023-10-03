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В России нарастает истерия из-за ударов дронами

  • 3.10.2023, 10:37
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В России нарастает истерия из-за ударов дронами

Что придумали в Кремле?

В России после успешных ударов дронов по российской территории Следственный комитет РФ заочно обвинил «в терроризме» главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова и других военных начальников страны. Кроме главы военной разведки Украины «подозрение» объявлено командующему Воздушными силами Николаю Олещуку и командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, также в «террористы» оккупанты записали командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка, сообщает obozrevatel.com.

В СК РФ также заявили, что будут объявлять украинских военачальников в розыск и собираются их арестовать – также заочно. Об этом пишут российские СМИ.

Так, удары по военным объектам на территории РФ, а также на оккупированных территориях Украины в государстве-агрессоре назвали «терроризмом». «Подозрения» представителям военного командования Украины в Следкоме РФ объявили по статье «террористический акт».

«Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку», – заявили в СК РФ.

По подсчетам оккупантов, «высшее военное руководство Украины организовало 100 ударов с воздуха дронами по территории РФ» с весны 2022 года».

«Следствием собраны доказательства, что именно под их руководством в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года совершено более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территории Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополь (оккупированных Россией с 2014 года. – Ред.), Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов страны», – заявили в СК РФ.

Однако перечисленными военачальниками Украины в государстве-агрессоре не ограничились. Там также записали в «террористы» других военнослужащих нашей страны.

«Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — выдали в СК РФ.

При этом, как обратили внимание журналисты оппозиционного российского издания ASTRA, о том, будет ли СК РФ расследовать удары России по Украине, а также вторжение войск РФ в Украину, — в российском ведомстве не сообщили.

Напомним, 1 октября в РФ заявили о сбитых дронах, однако но в Шебекино и Сочи в этот день звучали взрывы, а в Смоленске сообщили о подорванном заводе.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Смоленске по заводу, производящему ракеты Х-59 три из четырех дронов попали в цель. Они точно поразили здания военного предприятия РФ, нанеся существенные повреждения его производственным мощностям.

А около Сочи ГУР успешно атаковало стоянку вертолетов в Адлере, в то же время в Брянске прилетело на аэродром.

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