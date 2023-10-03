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Житель Гродно обстрелял из пневматического пистолета двух мужчин

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  • 3.10.2023, 10:48
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Житель Гродно обстрелял из пневматического пистолета двух мужчин

Из-за шума.

Инцидент произошел вечером на выходных на улице Поповича в Гродно.

Двое мужчин сидели на лавочке возле подъезда, распивали алкоголь и шумели. В какой-то момент один из них почувствовал боль в районе шеи, на земле он увидел шарик от пневматического пистолета, а потом почувствовал еще несколько выстрелов.

Мужчина вызвал милицию. Сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Гродно. Он объяснил, что компания шумела и мешала ему отдыхать, поэтому он решил в них выстрелить, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по статье об особо злостном хулиганстве. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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