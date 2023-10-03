закрыть
3 октября 2023, вторник, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали одну из крупнейших шпионских сетей РФ

2
  • 3.10.2023, 10:58
  • 8,216
В Украине ликвидировали одну из крупнейших шпионских сетей РФ

Агентов сдал СБУ их связной «Лохматый».

Под Николаевом действовала одна из наиболее многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов, которых раскрыла СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ», - говорится в сообщении.

Что делали информаторы?

злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона;

они корректировали воздушные атаки России по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра;

«Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через «связного». Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом «Лохматый», - добавили в СБУ.

На сеть агентов вывел «Лохматый»

В июне этого года СБУ разоблачила Лебедева на разведывательно-взрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

В ходе расследования преступных действий «Лохматого» было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру.

«В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные», - добавили в ведомстве.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры «Лохматого» и задержали их по разным местам пребывания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранты находятся под стражей.

Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Обстрел Николаева

Именно по наводке агентов этой сети российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022 года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип