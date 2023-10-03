В Украине ликвидировали одну из крупнейших шпионских сетей РФ 2 3.10.2023, 10:58

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Агентов сдал СБУ их связной «Лохматый».

Под Николаевом действовала одна из наиболее многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов, которых раскрыла СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ», - говорится в сообщении.

Что делали информаторы?

злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона;

они корректировали воздушные атаки России по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра;

«Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через «связного». Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом «Лохматый», - добавили в СБУ.

На сеть агентов вывел «Лохматый»

В июне этого года СБУ разоблачила Лебедева на разведывательно-взрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

В ходе расследования преступных действий «Лохматого» было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру.

«В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные», - добавили в ведомстве.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры «Лохматого» и задержали их по разным местам пребывания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранты находятся под стражей.

Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Обстрел Николаева

Именно по наводке агентов этой сети российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022 года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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