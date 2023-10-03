«Такая есть только у меня и Майкла Джексона!» 7 3.10.2023, 11:23

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Белорус восстановил легендарный Mercedes-Benz до идеального состояния.

На реставрацию 31-летнего Mercedes-Benz (W124) у гродненца Артема Кузнецова ушло три года. За это время были заменены почти все элементы и комплектующие, а состояние автомобиля приблизилось к идеальному. В салоне — ни одной царапинки, по технической части все работает, как немецкие часы! Универсал любят и молодежь, которая разбирается в старых автомобилях, и люди повзрослее. Ведь многие сегодняшние пенсионеры пригоняли такие «Мерины» из Deutschland в середине 1990-х, пишет av.by.

Любовь к «Мерсам» у Артема зародилась еще в детстве. Правда, сначала мальчика смущала желтая стрелка на спидометре. Говорит, из-за этого больше восторга вызывала Audi 100 («сигара», или «сотка»). Но со временем парень понял: не в стрелке дело, а в харизме и восприятии этой немецкой марки в целом.

Именно поэтому первым автомобилем стал Mercedes-Benz (W124) в кузове седан 1994 г. в. Кстати, эта машина и по сей день находится в руках Артема. Но для души и редких поездок по городу мужчина чуть позже купил еще один W124, только в универсале. За восстановлением этой машины прошли лучшие годы автовладельца.

— Хотел купить купе, но подвернулся другой вариант! Я тогда подумал: «Почему бы и нет?» — говорит Артем.

С этого момента и началась вторая жизнь «Мерса» из 1990-х. Ведь в машине было заменено абсолютно все! Когда гродненец полностью разобрал универсал, остался голый кузов!

— Вместе с друзьями мы его полностью отреставрировали: отпескоструили и перекрасили. С завода он был окрашен в серебристый металлик, а сейчас — в цвете Mazda RH1.

Процесс реставрации оказался настолько увлекательным, что вскоре автомобиль поменял и свои технические характеристики:

— Была машина с бензиновым двигателем 2.3 на «механике», а стала — 3.2 с АКПП, — рассказывает Артем. — Двигатель с коробкой — с японского распила. На коробке указали, что пробег у донора всего 88 тысяч километров. Можно было прикупить и двигатель, но мне советовали выбирать с километражем до 250 тысяч и смотреть, чтобы не имелось всяких иммобилайзеров и других опций. К тому же на японский рынок Mercedes-Benz поставлял автомобили с более мощным двигателем.

Все запчасти Артем искал и покупал самостоятельно. Многие из них приехали из Америки, России и Казахстана. Как говорится, по болтику-винтику со всего мира! Получив очередную деталь, Артем после работы шел в гараж и трудился над своим «Мерином». Так гродненец собрал полностью по частям оригинальный AMG-обвес, а на колеса установил новые диски. Раньше ездил на BBS R18, сейчас здесь диски R16 с проточкой.

— Они были созданы для 5-литрового W124... Вторых таких в Беларуси нет! Да, их можно сделать — не вопрос! Но именно так они сделаны только у меня!

— Я не обращался на СТО, почти все работы проводил сам. Чем-то помогали друзья из Гродно и Минска, — рассказывает Артем. — Я старался максимально придерживаться заводского состояния автомобиля и внедрить сюда много разных опций. В этом универсале, наверное, их максимальное количество! К примеру, третий ряд детских сидений. Бьюсь об заклад, такого вы нигде не увидите!

— Дети могут ехать лицом назад. Конкретно эта система прибыла из Питера. Сиденья легко укладываются в пол багажника, а при необходимости раскладываются.

Передние фары с установленными на них дворниками — оригинал из США. Артем купил их в Калининграде.

— Сравнивал с европейскими — так мои уступают последним по качеству освещения. Светят не пойми куда! Хотя их регулировали на СТО. При прохождении ТО вопросов не возникает, но свет отвратительный. Спасают только нижние противотуманки. Многие спрашивают: «Что это за фары? Неужели китайские?!» Нет, это американские — и стоят они больших денег!

В прошлом году были заменены задние фонари. Поставили бэушные, но идеальные оригинальные из Германии, говорит Артем.

— Я за ними два года гонялся! Третий стоп-сигнал установил хороший. Для седана часто можно его найти, для универсала — очень редкий элемент. От многих, так сказать, детских опций я уже отошел. Взять, к примеру, электроантенну — вместо нее я поставил обычную. Вот она торчит, и мне по кайфу!

В салоне все идеально. Сразу и не скажешь, что машине больше 30 лет: пороги, кожаные электросиденья, кнопки и вставки — без царапин и потертостей. В отличном состоянии и редкий анатомический руль, который Артем купил в Питере.

— Над деревом в салоне работали долго. Здесь полностью новый шпон и лак. Кстати, перед вами третий вариант, он должен стать финишным. Но это не точно! — смеется Артем. — Так как не знаю, что с ним будет дальше. Первый опыт оказался очень печальным: все быстро повздувалось… Пришлось переделывать.

— А вот еще одна оригинальная штука, — мужчина разворачивает перед нами защиту от солнца. — Как говорится, такая есть только у меня и Майкла Джексона! Когда-то она изготавливалась лишь для североамериканского рынка. Даже имеется номер, но он уже не пробивается. Три года назад мы пробовали заказать, однако у нас ничего не получилось. А куплена она лет девять назад в Москве за космические деньги. У человека, у которого я брал, было всего две такие! Сейчас уже не найдешь!

В обслуживании машина совсем неприхотлива. Правда, все оттого, что передвигается Артем на Mercedes-Benz (W124) немного:

— За пять лет проехал 20 тысяч километров. В прошлом году, например, всего 800 км, в этом — вообще 300. Раз в год меняю масло — и все! Сейчас стал замечать, что потек задний правый амортизатор. Надо будет снимать и заказывать что-то другое.

— Здесь все новое, поэтому и работает прекрасно! Все, что можно было найти оригинальным, покупалось оригинальное. Если нет, то лучший аналог — старый немецкий Lemforder. Понимаете, эти машины делались на века! Они проедут миллион километров, в то время как на современные авто гарантия — 150 тысяч. Пока я до вас доехал, два человека мне на дороге показали «класс»! Понимающие люди знают цену качеству из 1990-х. Особенно представители старшего поколения такие машины любят. Ведь для многих это была первая иномарка, которую они покупали за немецкие марки в Дойчланд.

— Расход топлива раньше был 13 литров по городу. Но в прошлом году я снимал топливную рампу с форсунками. Решил их отдать на чистку, чтоб посмотрели, как они там распыляют бензин. В итоге после всех этих манипуляций две форсунки вышли из строя. Запускаешь двигатель, и через три минуты можно выбегать из гаража: все в дыму! Есть у меня еще один новый проект, я взял форсунки оттуда. Поставил все шесть, и... расход топлива вырос до 15 литров! В общем, заказал другие оригинальные для этого мотора. Зимой должны прийти.

— А что за новый проект? Неужели очередной Mercedes-Benz?

— Всему свое время! — загадочно улыбаясь, отвечает Артем.

— Вы уже подсчитывали, сколько вложили денег в автомобиль?

— А зачем мне знать? Этого все равно ни один человек не оценит! Самое дорогое — время, и мне его никто не вернет... Я три года собирал автомобиль. Цены у моего Mercedes-Benz нет. А если и есть, так она точно выше рыночной! Я не говорю, что машина идеальная. Ведь идеальная только та, которая вчера выехала с завода… Где-то есть какая-то царапинка, где-то — еще что-то… Но в нее вложены силы и время, поэтому для меня она бесценна, — признается автовладелец.

Прощаясь, договариваемся с Артемом, что о своем новом проекте он обязательно нам расскажет. Вполне вероятно, скоро мы узнаем еще об одном легендарном автомобиле из 1990-х, который усердно восстанавливает гродненский автолюбитель.

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