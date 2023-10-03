«Так для Лукашенко теперь и под Могилев съездить — загляденье» 4 3.10.2023, 11:31

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География поездок белорусского диктатора заметно сократилась.

Утром в пятницу заглянул в новости — и ахнул, пишет читатель сайта Charter97.org Леонид из Могилева.

К нам на Могилевщину решил заглянуть дроздовский диктатор!

Ну да, пока погода, так почему бы и не поездить со всеми удобствами? Избранный народом законный президент независимой Беларуси мог бы совершить визит и в Киев, и в Париж, и в Рим. Узурпатора же принимают в последнее время разве что в Москве, ну может еще где-то в Центральной Азии. Так для Лукашенко теперь и под Могилев съездить — загляденье (ну, по крайней мере там сегодня тепло как в Риме).

А о чем же была речь во время той поездки? А про то, что у нас все хорошо. А если что-то не очень хорошо — то эти мелкие оплошности будут устранены в следующем году, которому уже и название придумали.

Попробовал я вспомнить, а этот год под каким названием проходит. Благо интернет всегда готов помочь: 2023-й был объявлен Годом мира и созидания, как оказалось. Ну, тут просто классический Оруэлл! Ведь в этом году в нашей стране царили на самом деле война и разрушение: война с белорусским обществом и дальнейшее разрушение базовых норм права и морали.

Ну а какое же название намерены дать 2024-му году? Да просто шикарную — Год качества! И кто же то качество должен обеспечить? Неужели молодые специалисты, которым грозит пять лет крепостничества?

Вот что лукашисты научались как следует делать, так это издеваться над белорусами. За это «достижение» могут вознаградить себя знаком качества, даже не дожидаясь следующего года.

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