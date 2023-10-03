Украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов с лопатами

Украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов с лопатами1
- 3.10.2023, 11:29
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Россияне пытались обустроить линию обороны, но выкопали себе могилу.
Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российских окупантов, когда они обустраивали фортификационную линию обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
«Пока захватчики готовили фортификационную линию, они даже не догадывались, что их ждет», - говорится в сообщении.
В частности, аэроразведчики бригады НГУ «Рубеж» «зарыли их вместе с лопатами».