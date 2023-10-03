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Украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов с лопатами

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  • 3.10.2023, 11:29
  • 2,872
Украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов с лопатами

Россияне пытались обустроить линию обороны, но выкопали себе могилу.

Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российских окупантов, когда они обустраивали фортификационную линию обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Пока захватчики готовили фортификационную линию, они даже не догадывались, что их ждет», - говорится в сообщении.

В частности, аэроразведчики бригады НГУ «Рубеж» «зарыли их вместе с лопатами».

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