В США раскрыли новую цель Путина в войне с Украиной 5 3.10.2023, 11:39

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В чем сейчас состоит стратегия Кремля?

Стратегия России в войне в Украине сейчас состоит в том, чтобы заставить Запад отказаться от помощи Киеву.

Об этом заявили американские чиновники, с которыми на условиях анонимности поговорило издание The New York Times.

По словам американских чиновников, Россия разочарована тем, что Соединенные Штаты и Европа по-прежнему едины в продолжающейся военной и экономической поддержке Украины.

Они убеждены, что Путин намерен попытаться положить этому конец, используя шпионскую сеть и новые технологии для продвижения пропаганды в поддержку пророссийских политических партий и разжигая теории заговора.

Путин считает, что он может повлиять на американскую политику, чтобы ослабить поддержку Украины и потенциально восстановить свое преимущество на поле боя, заявили NYT американские официальные лица.

Москва также, вероятно, попытается поддержать пророссийских кандидатов в Европе, оказывая влияние не только на национальные выборы, но и на выборы в Европейский парламент в следующем году.

Россия, по словам американских чиновников, постоянно проводит информационные операции, направленные на очернение политики НАТО и США, и, вероятно, активизирует усилия в ближайшие месяцы — в преддверии американских президентских выборов.

Конечной целью России будет помощь в подрыве позиций кандидатов, поддерживающих Украину, и изменение политики США.

Но даже если Москва не сможет повлиять на окончательный результат выборов, она сможет вызвать столько дебатов по поводу помощи Украине, что будущему Конгрессу будет сложнее обеспечить дополнительную поддержку воюющей стране, говорят американские чиновники.

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