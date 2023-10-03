«Забота мадам Кочановой пахнет «западными традициями» 5 3.10.2023, 11:46

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Наталья Кочанова

Почему лукашисты обеспокоились численностью белорусов.

На днях снова появилась новость, что Наталья Кочанова обеспокоилась низкой рождаемостью, а еще большее — поздними браками (в среднем бракосочетаются в Беларуси аж в 27 лет), — пишет читательница сайта Charter97.org из Гродно.

И поэтому Кочанова вместе с РПЦ намерена исправить эту ситуацию. По словам лукашистки начинать работу над этой ошибкой нужно еще в дошкольном возрасте. Мне кажется, здесь пахнет «западными традициями».

Вспоминаю свое детство и СССР. Как детям вкладывали в голову, что тебя аист принес, либо еще хуже, что тебя как какого-то пакостного котенка нашли в капусте. Еще всплывает выражение про магазин: попроси маму, чтобы тебе братика в магазине купили.

Все эти выражения были о том, что нет никакой связи с родителями, тем более с родословной. Что ты какая-то случайность, и благодаря коммунистической партии тебе нашли родителей.

И вот теперь Кочанова вместе с Вениамином будут ходить по садам и рассказывать ровно так, как написано в Библии: плодитесь и размножайтесь.

И правда, чего это женской половине человечества огибаться, созрела девка в 14, то и рожай: под 20 лет троих, а то и 4 можно для «великого» диктатора родить, а в 20 лет уже и на работу выйти, чтобы хватило трудового стажа на пенсию. О рабочем месте можно не переживать, вакансий — хоть гать гати.

Ну и если уж так обеспокоились численностью населения, то подозреваю, что вскоре запретят контрацептивы, чтобы не снижать искусственно рождаемость.

Такую заботу мадам Кочановой мы понимаем, ведь диктатуре нужны батраки (если нет войны), а если влезут в войну – то и пушечное мясо не будет лишним.

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