Взрывчатку заложил авиатехник-бунтарь: новые детали подрыва самолетов на правительственном аэродроме под Москвой 1 3.10.2023, 11:50

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Диверсия стала одним из самых секретных событий последнего времени.

Российские СМИ узнали детали подрыва самолетов на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Как пишет проект «ВЧК-ОГПУ», эта диверсия стала одним из самых секретных событий последнего времени.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 сентября. Тогда, как оказалось, было взорвано несколько «бортов», среди которых транспортный самолет Ан-148 и штурмовой вертолет Ми-28.

«Как оказалось, БПЛА никакого отношения к случившемуся не имели. Местный житель, работник аэродрома смог пронести на летное поле самодельные взрывные устройства и взорвать несколько военных бортов. За подрывы был задержан 65-летний авиатехник. На допросах от него требовали признать, будто он действовал, поскольку его завербовали спецслужбы Украины», - пишет канал.

Однако авиатехник категорически настаивает, что пошел на это шаг, протестуя против войны на территории Украины. По словам близких, сейчас из авиатехника пытаются сделать «ненормального». Его направили на психиатрическую экспертизу, которая имеет задачу найти у него какие-то отклонения.

Взрывы на аэродроме «Чкаловский»: что известно

Напомним, 20 сентября в украинской разведке сообщили, что на этом аэродроме диверсанты взорвали два самолета АН-148 и Ил-20 и один вертолет Ми-28Н.

Инцидент произошел 18 сентября, россияне пытались ограничить распространение этой информации в сети.

По данным разведки, на «Чкаловском» базируются российские правительственные самолеты и самолеты-разведчики. Взорванный вертолет использовали для сбивания ударных беспилотных летательных аппаратов, теперь у него повреждена хвостовая часть.

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