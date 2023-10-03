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Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

  • 3.10.2023, 12:05
  • 1,976
Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

За этой деталью скрывается уникальная функция.

Шариковые ручки - популярный выбор для письма и рисования, но многие из нас, возможно, задавались вопросом: «Для чего служит та небольшая дырка в колпачке шариковой ручки?» Давайте раскроем этот маленький секрет и узнаем, какая функция скрывается за этой деталью, пишет «Главред».

Маленькая деталь может спасти жизнь

Дырка в колпачке шариковой ручки играет важную роль в поддержании безопасности и предотвращении удушение. Она обеспечивает вентиляцию, что позволяет воздуху свободно циркулировать внутри ручки. Это особенно важно, когда дети играют с ручками или случайно прокладывают колпачок в рот.

Благодаря дырке в колпачке, если она попадет в дыхательные пути, воздух по-прежнему сможет проникать, что уменьшает риск возможной удушение. Это маленькое устройство делает шариковые ручки более безопасными для использования как взрослыми, так и детьми.

Так что, когда вы следите за шариковой ручкой и замечаете эту небольшую дырку в колпачке, помните, что она призвана обеспечивать безопасность и комфорт ваших рук и уберегать вас от потенциальных опасностей.

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