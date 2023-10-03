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«По деревьям разбросало!»: оккупант поражен ударом «Бабы Яги» по БМП-3

  • 3.10.2023, 12:08
  • 1,426
«По деревьям разбросало!»: оккупант поражен ударом «Бабы Яги» по БМП-3

Момент атаки показали на видео.

Украинские воины ударом дрона уничтожили российскую БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бронемашину разнесло на куски и разбросало вокруг эпицентра удара.

Такая работа украинских воинов очень поразила российского оккупанта, снимавшего на видео уничтоженную БМП.

По словам захватчика, речь идет об ударе из тяжелого дрона, который россияне называют «Баба Яга». Именно этому виду тяжелых БПЛА кремлевские пропагандисты приписывают способность похищать раненых россиян с поля боя благодаря тому, что они имеют очень большой размер и оборудованы специальным оборудованием, напоминающим клешни.

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