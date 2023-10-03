«С удовольствием трачу деньги на самореализацию» 1 3.10.2023, 12:12

Как живет белорус с бюджетом $1000.

Сергею 33 года, он работает бизнес- и системным аналитиком в IT, зарабатывает выше среднего. Белорус рассказал Myfin, как он распоряжается деньгами, на что тратит, сколько сберегает, куда инвестирует.

Сергей родился и живет в Минске. Закончил факультет международных отношений БГУ. В IT-сфере работает около семи лет. Бизнес- и системный аналитик, имеет опыт работы в разных сферах: финтехе, банковской сфере, ритейле, медицине.

– Я стараюсь постоянно развиваться в профессии – прохожу обучение, чтобы подтягивать свои навыки. Думаю о будущем, оцениваю свои перспективы – возможно, удастся реализовать интересный стартап.

Люблю путешествовать, благо позволяет это делать удаленный режим работы, к офису я не привязан. В весенне-летний период это путешествия по Европе. Очень понравилось в Испании, Италии, хочу попасть в Португалию, Грецию. И еще моя мечта – побывать в Англии. Она родом из детства: я изучал английский на профильном уровне, и мы много читали про Англию. В доковидные времена бывал в США, тогда это были командировки. А зимой хочется больше путешествовать по Юго–Восточной Азии. Прошлой зимой пожил немного на Бали, может быть, и в этом сезоне удастся съездить в те края.

Важная часть моей жизни – спорт. Занимаюсь боксом с тренером, на базовом уровне. Плюс тренажерный зал (тоже с тренером) и стретчинг. Работа у меня в основном сидячая, и движение очень помогает разгрузиться физически.

Родители тоже живут в Минске. Отец – военный пенсионер, мама тоже на пенсии, она врач и продолжает работать по специальности. У меня теплые отношения с родителями, они дали мне хорошее образование и воспитание, и на своем примере показали, что значит упорство и трудолюбие. Стараюсь им помогать или просто проводить время вместе. Несмотря на плотный график, всегда нахожу время для родных. Не обязательно требуется финансовая помощь – иногда нужно просто что-то привезти или с чем-то помочь.

Распределение бюджета

– К финансам отношусь дисциплинированно, обдумываю свои траты немного наперед.

Мой средний бюджет на месяц – около $800-1000. Сюда входит аренда квартиры, обслуживание машины, абонемент в тренажерный зал и оплата занятий с тренером, расходы на еду, одежду, косметику, какие–то процедуры, связанные со здоровьем (например, массаж, бассейн). Если остаются свободные финансы, могу потратить на развлечения.

Делаю накопления – это деньги на крупные покупки или поездки. Храню их в разных валютах: например, рубли на депозите в банке, а доллары и евро наличными.

Около 10-15% средств (но не больше) стараюсь направлять на инвестиции. В основном это акции и криптовалюта.

Инвестиции связаны с определенными рисками, поэтому исхожу из того, чтоб в случае какой-то потери или просадки на рынке моему бюджету не был нанесен непоправимый ущерб.

Каждодневный учет финансов не веду, но крупные траты, как правило, запоминаю. И потом анализирую, на что у меня уходит больше денег.

Подушка безопасности

– Да, она у меня есть. Это фиксированная сумма. Поскольку сейчас ситуация на рынке не очень стабильная, стараюсь иметь запас денег на полгода вперед. Учитывая, что в месяц у меня уходит около $1 тыс. на жизнь, то это примерно $6-7 тыс. – мой неприкосновенный запас, НЗ, который не трачу. Эти деньги лежат на карте и часть наличными, чтобы были под рукой.

Первые деньги на мытье машин

– Хорошо помню. Мне было лет 7-8. Летом с друзьями хотелось подработать. И мы на заправках за символические деньги предлагали водителям машину помыть, протереть стекла. Каждый на что-то собирал – кто-то на конфеты, а кто-то на приставку или велосипед.

В школе у меня была возможность подрабатывать у своего дяди, владельца ювелирной мастерской. Делал простую работу, например, нанизывал бусины, собирал мелкие детали. Потом задачи усложнялись, я учился делать более сложные изделия из драгоценных металлов, браслеты, цепи, подвески.

Студенческие подработки

– Во время учебы в университете ездил по программе обмена в США. В летний период удавалось там неплохо зарабатывать. Программа Work&Travel позволяла не только путешествовать, но и официально работать. Понятно, это были простые работы – официантом, парковщиком, заправщиком. Важно было хорошо знать английский. В университете я также подрабатывал лаборантом, обслуживал компьютерные классы. И еще немного играл в покер онлайн: мне нравится эта игра с точки зрения психологии и математики. В те годы в хороший день мог заработать $30-40, и это было очень хорошо для студента.

Как попасть в IT без технических знаний

– После университета проходил практику в МИД. Распределения у меня не было. Устроился на работу в одну рекламную сетевую компанию, занимался международным маркетингом. Основной задачей было проводить различные рекламные игры, акции для крупных международных брендов.

В какой–то момент столкнулся с выбором – продолжать в этой сфере или попробовать себя в IT. Некоторые мои друзья уже перешли в айтишку, которая тогда набирала обороты. И я подобрал себе специализации, которые не требовали технического образования, но предполагали наличие хороших коммуникационных навыков и знание иностранных языков. Мне очень понравилась специфика этой работы. Первые два года набирался опыта в небольшой компании, параллельно много учился. На тот момент мой заработок упал по сравнению с международным маркетингом. Но был потенциал. Стал получать более интересные предложения.

Затем перешел в Epam, начал работать как бизнес–аналитик, осваивал смежные сферы. И через четыре года перешел в другую компанию, с узкой специализацией, ориентированную на американский рынок. Зарплата выросла. И стал уже не только бизнес-аналитиком, но занимался project-менеджментом. В прошлом году, когда многие IT-бизнесы стали покидать белорусский рынок, я нашел новую компанию, в которой сейчас и работаю. Это проект в сфере Big Data, направленный на сбор и обработку данных.

Ключевые траты

– На что я точно не буду скупиться, это на путешествия. Я действительно хочу повидать мир. Я не говорю про Мальдивы или какие-то дорогие курорты. Меня интересует возможность путешествовать, изучать архитектуру городов, наслаждаться природой, заводить новые знакомства, изучать другие социальные культуры. Например, хочу повидать все океаны – у Атлантического и Индийского я уже был.

Еще с удовольствием трачу деньги на самореализацию, прохождение курсов, на сертификацию. Пусть это дорого, но если пригодится для моей карьеры – жалеть не буду.

Не экономлю на здоровье – и своем, и своих близких. Мне сейчас 33, но чтобы поддерживать свое состояние на хорошем уровне, нужно заботиться о себе уже сейчас. Даже на первое место могу поставить эту статью. Это витамины, прохождение медицинских обследований. Сюда же могу отнести качественные продукты, а также хорошую косметику – выбираю бренды подороже, которым можно доверять.

За что я, наверное, не буду переплачивать – это покупки на хайпе, например, выход нового айфона. Даже если у меня не айфон, но он морально не устарел и полностью меня устраивает – за новым не побегу. Это относится не только к телефону – к ноутбуку, машине и другим вещам.

Не стану вкладывать деньги в какие-то авантюрные покупки, сомнительные проекты. То, в чем я не разбираюсь, например, даже если обещают большие выгоды от вложений. Если требуется какая-то услуга, мне несложно провести анализ и выбрать оптимальное по цене предложение. Скорее всего, я не пойду в какое-то место только потому, что оно считается модным.

Одежду я обновляю постоянно. У меня есть гардероб на все случаи жизни, к каким-то конкретным брендам я не привязан, хотя есть те, которые нравятся больше других. Если понимаю, что какие-то вещи носить больше не буду, на антресолях их не храню, – собираю в коробку и отдаю на благотворительность.

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