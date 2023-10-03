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Белорус с рекордом выиграл марафонский заплыв в самом глубоком каньоне Европы

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  • 3.10.2023, 12:28
Белорус с рекордом выиграл марафонский заплыв в самом глубоком каньоне Европы
Леонид Коробейников. Фото из фейсбука

На протяжении 20-ти километров пловцам пришлось плыть против течения реки.

Белорусский пловец Леонид Коробейников стал победителем марафонского заплыва SulakRace в Сулакском каньоне в Дагестане, который является самым глубоким в Европе, пишет БелТА

Спортсмен из Орши проплыл дистанцию протяженностью 27 км за 7 часов 1 минуту и 28 секунд — это рекорд заплыва, который проводился уже в пятый раз. Особенность этого труднейшего заплыва в том, что на протяжении 20 км пловцам приходится плыть против течения реки, что очень тяжело.

На дистанции 11,5 км вторым финишировал минчанин Александр Макович, показавший результат 2 часа 46 минут и 50 секунд. Год назад он был победителем на этой дистанции. На этот раз первенствовал Артурас Кантаускас из Санкт-Петербурга. Еще один белорусский спортсмен Денис Бында из Минска занял третье место на дистанции 3,6 км (результат — 1 час 6 минут 56 секунд). Победил здесь Сергей Колычев из Самары.

SulakRace входит в марафонскую серию Grand Swim Series вместе с заплывами на Байкале (35 км), Иссык-Куле (45 км), Балхаше (38 км), в Балтийском море близ Куршской косы (35 км) и другими.

Глубина Сулакского каньона достигает 1920 м, это на 63 м глубже Гранд-каньона в США и озера Байкал, максимальная глубина которого 1642 м.

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