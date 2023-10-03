Российские военные взбунтовались из-за ржавых мин 1 3.10.2023, 12:35

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«Подарок» от Минобороны РФ показали на видео.

Российские военные жалуются на ржавые боеприпасы, которые им поставляет со своих складов Минобороны РФ.

Видео с соответствующим заявлением они обнародовали в соцсетях, сообщает nv.ua.

На нем видно, что сотни прибывших к ним мин были покрыты ржавчиной, из-за чего россиянам пришлось их буквально отмывать.

При этом принятые ими меры также оказались малоэффективными, поскольку даже очищенные снаряды после стольких лет хранения просто не взрываются.

«Короче, на войне готовимся к войне. Вот такие вот у нас… Вот они, наши боеприпасы… На 82-й миномет. Вот привезли нам 600 мин. Вот щас, чтоб повоевать, мы их будем мыть соляркой. Вот многие уже снаряженные, со ржавыми взрывателями. Ну, будем кидать. Из шести две взрываются. Так вот воюем. Так что, кто не верит, что мы воюем ржавым вооружением, ржавыми минами, пускай приезжает… И так каждый раз. Перемываем иногда по полторы тысячи мин», — признался автор видео.

"Who doesn't believe that we are fighting with rusty mines, let them come and help us wash the mortar shells,"



A Russian soldier shows the state of the mortars shells delivered on Russian frontline positions. Obviously, those were not manufactured recently pic.twitter.com/DpJdlWmFBh — PStyleOne1 (@PStyle0ne1) October 2, 2023

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