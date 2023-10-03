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Как амбициозный проект приближенного к Лукашенко бизнесмена провалился в долговую яму

  • 3.10.2023, 12:45
Как амбициозный проект приближенного к Лукашенко бизнесмена провалился в долговую яму

Поправить финансовое положение компании пробуют за счет налогоплательщиков.

Правительство решило продлить санацию трех компаний. Это «Строймаш», «Ремид» и «“Салео” — управляющая компания холдинга». То есть их пытаются оздоровить, поправить финансовое положение. «Зеркало» рассказывает, как эти предприятия довели до такого состояния.

Так, санацию «Строймаша» продлили до 30 июня 2024 года, «Ремида» — до 30 декабря 2025-го, а «“САЛЕО” — управляющая компания холдинга» — до 19 октября 2028-го.

Как амбициозный проект приближенного к Лукашенко бизнесмена провалился в долговую яму

Головная компания «Салео» создана на базе бывшего Дзержинского моторемонтного завода, который в 2011 году выкупил совладелец холдинга «Амкодор», приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин. Через год на предприятии в Дзержинске провели модернизацию и возвели новый завод по выпуску гидравлических изделий и узлов для машиностроения.

Александр Шакутин. Фото: TUT.BY

В марте 2014 года на предприятии побывал Александр Лукашенко и одобрил решение по созданию холдинга «Салео», который бы специализировался на выпуске импортозамещающей продукции. В августе управляющая компания выкупила госпакеты акций у гомельского завода «Гидропривод», а в сентябре — кобринского завода «Гидромаш». Вошедшие в состав холдинга предприятия были переименованы в «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин».

В развитие холдинга «Салео» вложили свыше 160 млн долларов. Основные средства направили на модернизацию производства в Дзержинске и Гомеле, которые сейчас столкнулись с финансовыми сложностями. В частности, как было озвучено на заседании суда, кредиторская задолженность «Салео-Гомель» на 1 июля 2020 года составила 86 млн рублей, и «выручки предприятия недостаточно для обеспечения сырьем и погашения кредиторской задолженности».

Было отмечено: если основные кредиторы, в число которых входят «Белинвестбанк», «Беларусбанк» и «Гомельэнерго», «обратят взыскание на заложенное имущество, то предприятие не сможет выполнить свои обязательства». Защитный период на предприятии сначала вводили до 3 ноября 2020 года, а потом продлевали, в последний раз — до 20 октября этого года.

Как развивалась ситуация со «Строймашем»

«Строймаш» — крупный изготовитель средств механизации строительного производства. Входит в группу промышленных предприятий в структуре Министерства архитектуры и строительства. Завод с 2019 года находится в процессе санации, этот период оздоровления неоднократно продлевали, в последний раз — до 4 октября этого года. Предприятие выставляло на аукцион административное здание.

Как сообщалось ранее в обосновании, почему нужно продлить санацию «Строймаша», управляющим заводом погашено 3 миллиона 937,9 тысячи рублей требований кредиторов из заявленных почти 7 миллионов. «При этом у должника имеется не задействованное в производственном процессе имущество, в том числе объекты недвижимости, реализация которых позволит произвести дальнейшее погашение реестра требований должника, в связи с чем представляется целесообразным продление срока санации в отношении ОАО “Строймаш”», — говорилось в обосновании.

Что известно о компании «Ремид»

Компания «Ремид» проходит санацию с 2017 года. Она специализируется на производстве прочих насосов и компрессоров. Санацию этой компании неоднократно продлевали, в последний раз — до 29 сентября этого года.

У компании еще в 2016 году возникли проблемы со своевременной выплатой зарплат. Сейчас фирма ищет несколько работников.

Ранее на торги выставляли имущество этой компании.

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