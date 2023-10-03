Наталья Радина — ОБСЕ: Примите срочные меры, в белорусских тюрьмах убивают людей! 4 3.10.2023, 13:11

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Наталья Радина

Огромное беспокойство вызывает судьба Николая Статкевича.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина выступила на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве:

— Число политических заключенных в Беларуси сегодня не поддается исчислению. Ни правозащитники, ни журналисты не знают, сколько их на самом деле из-за невозможности работать внутри страны. По разным оценкам, в стране могут находиться в заключении от 8 до 10 тысяч узников совести.

Власти не только незаконно арестовывают людей. В тюрьмах политзаключенных подвергают пыткам, бесчеловечному обращению, некоторых более полугода держат в полной изоляции. Мы ничего не знаем о многих политзаключенных месяцами: ни о состоянии их здоровья, ни об условиях содержания. Только за последний год стало известно о гибели в заключении шести политзаключенных: люди умирали из-за отказа в медицинской помощи, из-за избиений охранниками или заканчивали жизнь самоубийством.

Огромное беспокойство вызывает судьба реального лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. О нем ничего не известно почти 8 месяцев: нет писем, звонков, запрещены встречи с адвокатами и свидания с супругой.

За 29 лет диктатуры Лукашенко годы Николай Статкевич более 10 лет провел в заключении.

После протестов 2020 года он был приговорен к 14-ти годам особого режима. Власти его намеренно убивают, потому что столько лет особого режима мало кто выдерживает.

Вот уже более трех лет Статкевич содержится в камере-одиночке. Сейчас его держат одной из самых жестких колоний Беларуси, в городе Глубоком, в подвале, в камере размером 1 на 3 метра. Его часто помещают в штрафной изолятор, где условия еще хуже, чем в одиночной камере.

В тюрьме 67-летний политик четырежды переболел ковидом. У него серьезные проблемы с сердцем, но даже лекарства отправить в тюрьму невероятно сложно, их часто просто не принимают. Я опасаюсь, что Николая Статкевича уже может не быть в живых и власти скрывают информацию о его гибели.

Призываем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе использовать все свои механизмы и влияние и призвать официальных представителей Лукашенко в ОБСЕ предоставить информацию о Николае Статкевиче, допустить к нему адвокатов и разрешить свидание с супругой, а также потребовать немедленного освобождения Николая Статкевича и других политических заключенных.

Вчера в Беларуси начался очередной суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Женщине, матери двоих детей, уже в третий раз незаконно продлевают заключение. В тюрьме она подвергается пыткам, избиениям, месяцами содержится в штрафном изоляторе в чудовищных средневековых условиях. Эту героическую женщину просто убивают.

Я прошу делегации стран ОБСЕ найти возможность принять срочные меры для освобождения всех белорусских политзаключенных.

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