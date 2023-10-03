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Крымский прорыв: ВСУ готовят блиц-удар по оккупантам

  • 3.10.2023, 13:13
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Крымский прорыв: ВСУ готовят блиц-удар по оккупантам

«Линии Суровикина» не помогут.

В Крыму на определенных участках побережья оккупанты устанавливают «зубы дракона» и перебрасывают ПВО в Симферополь. По данным украинских партизан, российские военные получили указание повысить обороноспособность оккупационных войск на полуострове. А после успешных ударов ВСУ партизаны зафиксировали появление бетонных противотанковых «зубов» вблизи Феодосии. До этого враг активно укреплял прибрежную зону в Евпатории. С какой целью враг укрепляет крымское побережье и возможна ли деоккупация полуострова небольшими силами ВСУ - в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

«Зубы дракона»

Враг опасается масштабного украинского десанта из моря. Именно для этого они создают мощную и разветвленную сеть оборонительных сооружений на побережье. В какой-то степени это выглядит странно, ведь у Украины нет технических возможностей для проведения десантной операции.

К примеру, враг в феврале прошлого года, когда планировал провести десантную операцию в районе Одессы, планировал задействовать 13 крупных десантных кораблей, часть которых даже перебросили с Балтийского флота, чтобы усилить атакующие возможности. Из них пять мы затопили либо вывели из строя, осталось восемь. Все уцелевшие БДК передислоцированы подальше от побережья Украины – часть находится в Азовском море, а другая – вблизи Новороссийска.

Также враг активно готовит фортификации в Черноморском и Сакском районах – разветвленную линию укреплений вдоль побережья. То что оккупанты создают прибрежные укрепления – это даже хорошо. Это ведь расход материальных, временных и человеческих ресурсов. Все это истощает ресурсы оккупационной администрации. Хотя, прежде всего, нужно обратить внимание на те фортификационные укрепления, которые находятся перед крымским перешейком, а также на севере Крыма. Там работают инженерно-саперные подразделения вражеской армии, создающие дополнительные рубежи и позиции. Как только украинская армия совершит прорыв так называемой «линии Суровикина», то дальше нас опять же будут встречать новые минные поля, противотанковые заграждения и фортификационные сооружения, которые сейчас в спешном темпе строит враг.

В общем, враг это делает не просто так. Он видит, что украинская армия готовит поле предстоящей битвы: прилеты по штабу ЧФ РФ, поражение вражеских кораблей в Севастополе, уничтожение систем ПВО на территории Крыма и «бавовна» в разных точках полуострова – все это составляющие этого процесса. И не стоит считать Крым прифронтовым регионом, потому что фактически он уже является линией фронта между украинскими силами обороны и российской оккупационной армией.

Крымский прорыв

Применение боевых платформ F-16 значительно усилит наши боевые возможности в действиях наземных войск, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Сами по себе F-16 являются мощными воздушными платформами, но еще мощнее ракетное вооружение этих истребителей - те же ракеты «гарпун». В настоящее время их применение дает ВСУ контроль над северо-западной частью Черного моря. Можем представить, как вырастет их эффективность, если они будут запускаться из многоцелевых американских истребителей. Тогда в акватории Черного моря не останется безопасных мест для вражеских кораблей, где они чувствовали бы себя в безопасности.

Относительно деоккупации Крыма должен работать комплексный подход. Об этом уже не раз говорил американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он уверен, что Крымский полуостров можно освободить малыми усилиями и в достаточно быстром темпе. Но для этого нужно несколько составляющих. Во-первых, истребители F-16. Во-вторых, ракеты дальнего радиуса действия типа ATACMS уничтожают вражеские объекты в радиусе до 300 км. В-третьих, важно разрушить Крымский мост, уничтожив логистику для вражеской группировки на полуострове. А дальше систематически уничтожать приоритетные вражеские цели и объекты на территории Крыма. Эту тактику уже реализуют ВСУ, выбивая вражеские склады и комплексы ПВО. И каждая система ПВО С-400, превращенная в пепел - это наш маленький шаг к нашему освобождению Крыма.

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